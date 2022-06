Atletica: Tamberi, ‘voglio vincere i mondiali e completare il cerchio, a settembre mi sposo’

MeteoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Il mondiale? E’ l’ultimo trofeo importante che mi manca, sarebbe molto bello poterlo vincere e completare il cerchio delle vittorie più importanti?. A dirlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro a Tokyo e tra i più quotati atleti del mondo nel salto in alto. Nelle ultime gare è tornato al suo vecchio look: ha tagliato, di nuovo, la barba a metà. ?E’ il mio rituale pre-gara, un po’ come facevano gli indiani, con i segni sulle guance. E’ un modo per mostrare di essere pronto a combattere, e’ come mettersi con le spalle al muro?. Per quale motivo? ?Se ti tagli la barba a metà e arrivi ultimo fai la figura del pagliaccio, devi tirare fuori qualcosa in più?. Fuori dallo sport, nel suo futuro prossimo c’è anche il matrimonio con la sua compagna? ?Con Chiara ci sposeremo a Pesaro, a Villa Imperiale, un luogo fantastico. Sta preparando tutto lei ma le ho dato carta bianca?. Ha già scelto il suo vestito? ?Si, prenderò le misure dopo il Golden Gala (manifestazione che si terrà a Roma il 9 giugno, ndr), ho già scelto tutto?.