13 giugno, Buon onomastico Antonio e Antonella! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri!

Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, abbraccia il carisma francescano quando ha già acquisito presso gli agostiniani un ricchissimo bagaglio culturale, soprattutto biblico e patristico, che a quei tempi non avrebbe potuto conseguire presso i francescani. All’Arcella, alle porte di Padova, dove i frati hanno aperto un ospizio, il 13 giugno 1231 Antonio muore. Il suo corpo viene sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini, dove oggi sorge la famosa basilica.

