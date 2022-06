Le banche centrali di tutto il mondo stanno aumentando le riserve in oro

MeteoWeb

Le banche centrali di tutto il mondo stanno aumentando le loro disponibilità di oro: lo riferisce il World Gold Council che ha realizzato un’indagine riportata da Bloomberg. Le riserve di metallo prezioso nelle banche centrali mondiali, secondo i dati forniti, sarebbero già aumentate del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo gli scenari previsti dal WGC, inoltre, nei prossimi 12 mesi le banche acquisteranno ancora oro per un’attività di riserva senza precedenti negli ultimi decenni. Questo è dovuto principalmente alle crescenti preoccupazioni per una nuova crisi finanziaria globale, particolarmente temuta dagli istituti bancari dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo.

Ad alimentare le preoccupazioni ci sono anche i cambiamenti previsti nel sistema monetario internazionale e i crescenti rischi economici delle economie con valuta di riserva. A ciò si aggiunge l’aumento dell’inflazione, la stretta monetaria e la guerra in Ucraina con le crescenti tensioni internazionali, che determinano continue interruzioni alle catene di approvvigionamento per l’aumento dei prezzi dei carburanti, dopo i blocchi già provocati da restrizioni e lockdown negli anni della pandemia. Le incertezze geopolitiche sono la principale causa della nuova rincorsa all’oro: “la situazione mondiale è oggi molto più volatile e non sappiamo per quanto tempo rimarrà così instabile” ha spiegato Shaokai Fan, responsabile globale delle banche centrali del World Gold Council. “Quello che è successo è che l’oro ha sempre dimostrato di essere un porto sicuro durante ogni situazione. Questo è un aspetto che le banche centrali stanno prendendo in considerazione“.

Fan ha anche aggiunto che le banche centrali dei mercati emergenti sono ottimiste sulla tenuta dell’oro nel sistema monetario internazionale, mentre hanno crescenti dubbi sull’affidabilità del dollaro USA. Tutti si aspettano che l’oro cresca in proporzione alle riserve totali nei prossimi anni per la sua caratteristica di bene rifugio sicuro e la capacità di funzionare durante i periodi di crisi.