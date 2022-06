Calcio: Cardinale (RedBird), ‘onorati di essere parte della storia del Milan’

MeteoWeb

Milano, 1 giu. – (Adnkronos) – ?Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale”. Così in una nota Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird, dopo l’ufficializzazione dell’acquisto del Milan per 1,2 miliardi. “Tengo a ringraziare Gordon Singer e l’intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A -prosegue Cardinale-. La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile. Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire”.