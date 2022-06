MeteoWeb

Manchester, 1 giu. – (Adnkronos) – E’ ufficiale l’addio al Manchester United di Paul Pogba che non ha rinnovato il contratto con il club inglese. E’ arrivato infatti il comunicato pubblicato dai Red Devils sul proprio sito ufficiale nel quale ringraziano il 29enne francese per gli anni in Inghilterra. Secondo numerose voci di mercato Pogba sarebbe vicino al ritorno alla Juventus, dove ha militato dal 2012 al 2016.