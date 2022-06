Calcio: Valencia ad un passo da Gattuso, pronto contratto biennale

MeteoWeb

Valencia, 1 giu. (Adnkronos) – Gennaro Gattuso sta per ripartire dalla Spagna. L’ex tecnico di Milan e Napoli è ad un passo dal Valencia che, secondo Marca starebbe per annunciare l’ingaggio del tecnico italiano. La stessa radio ufficiale del Valencia avrebbe detto che l’allenatore si trova a Singapore con il patron Peter Lim per la firma del contratto biennale con opzione per la terza stagione. Gattuso sostituirebbe José Bordalás che con il club ‘taronja’ ha un contratto fino al 30 giugno 2023.