Emergenza ambientale in Cile: altri 100 casi di intossicazione da anidride solforosa

MeteoWeb

Oltre 100 nuovi casi di intossicazione da anidride solforosa sono stati segnalati in due città del Cile centro-occidentale: si tratta del secondo episodio di questo genere in 3 giorni, provocato da un’industria locale. Almeno 105 residenti delle città di Quintero e Puchuncavi sono stati ricoverati in ospedale. Lunedì scorso oltre 75 persone, tra cui almeno 50 bambini di una scuola, sono rimasti intossicati nella stessa zona a causa di un’elevata concentrazione di anidride solforosa, 5 volte superiore alla norma. Le autorità hanno dichiarato l’emergenza ambientale nelle due aree: le lezioni sono state sospese, è stata vietata l’attività fisica e tutte le fonti di riscaldamento. Il Ministero dell’Ambiente ha ordinato a 6 società di adottare misure per “limitare la loro produzione“.