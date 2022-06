Ancora grandine enorme in Francia: danni impressionanti nella Saône-et-Loire | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Per la terza sera di fila, forti temporali hanno colpito parte della Francia, in particolare, il Centro e l’Est, generando devastanti grandinate. Nella serata di ieri, martedì 21 giugno, particolarmente interessato dalle intemperie è stato il dipartimento della Saône-et-Loire, in Borgogna. I danni sono ingenti, soprattutto a Paray-le-Monial e Digoin.

Auto, finestrini, tetti, la grandine ha distrutto tutto quello che ha incontrato. In un laboratorio di protesi mediche a Digoin, il tetto non ha resistito allo shock ed è crollato (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). “Tutto è sepolto nelle macerie, non c’è più niente”, nota uno dei protesisti del laboratorio. “Sono caduti chicchi come palline da tennis, erano enormi“, racconta un residente di Digoin, dove la maggior parte delle auto è stata danneggiata.

Oltre 400 interventi realizzati da parte dei Vigili del Fuoco e centinaia erano ancora in corso questa mattina. Diverse decine di persone hanno dovuto essere trasferite.