Incidenti montagna: scivola per 15 metri sul Gran Sasso, è grave

Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita, sebbene abbia riportato traumi seri, una donna che oggi, durante un’arrampicata sulla parete Nord del Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia, ha perso la presa scivolando per 15 metri. La 30enne, prima di cordata, ha perso la presa lungo la parete rocciosa urtando la testa e la schiena. Ad impedirle di precipitare è stato il fidanzato, secondo di cordata, che l’ha fermata. I 2 si trovavano sul versante che guarda verso Prati di Tivo, lungo la via ferrata ‘Peter Pan’. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico abruzzese che hanno recuperato la giovane elitrasportata all’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo, monitorata durante il volo da un medico del 118 e un tecnico del Soccorso alpino. Sebbene sia in condizioni gravi a seguito dei traumi cranico e toracico riportati nel corso della caduta, la donna non sarebbe dunque in pericolo di vita. Subito dopo l’elicottero è tornato sul luogo dell’incidente per recuperare il fidanzato della donna recuperato, rimasto illeso.