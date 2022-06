Missione Artemis: rimandato il lancio del satellite Capstone

MeteoWeb

Posticipato il lancio della missione Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) della NASA, apripista di Artemis per il ritorno sulla Luna: la partenza del mini-satellite era prevista oggi a bordo di un razzo Electron dell’azienda Rocket Lab, dalla Nuova Zelanda, ma è stata rinviata per consentire controlli sui sistemi. In corso di individuazione un’altra finestra di lancio: la partenza potrebbe avvenire anche domani 28 giugno, in caso di condizioni meteo favorevoli.

La partenza potrà avvenire in un giorno qualsiasi fino al 27 luglio: grazie alla sua traiettoria il satellite raggiungerà in ogni caso l’orbita lunare il 13 novembre 2022 e rimarrà operativo per almeno 6 mesi. Il satellite Capstone ha le dimensioni di un forno a microonde, e sarà il primo veicolo spaziale a mettere alla prova la particolare orbita lunare ellittica prevista anche per il Lunar Gateway.

Il mini-satellite metterà alla prova le tecnologie di navigazione e verificherà la dinamica dell’orbita molto allungata, che si trova in un preciso punto di equilibrio gravitazionale e richiede quindi pochissima energia per il mantenimento: l’orbita porterà Capstone a oltre 1.600 km di distanza da un polo lunare e a più di 70mila km dall’altro ogni sette giorni. Capstone comunicherà con il Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della NASA, in orbita intorno alla Luna dal 2009 e utilizzando i suoi dati per correggere la posizione.