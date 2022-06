Previsioni Meteo, il Solstizio d’Estate scatena una grande ondata di caldo sull’Italia. La siccità diventa un incubo

MeteoWeb

Tra poche ore scoccherà il solstizio d’estate, che quest’anno cade proprio il 21 giugno: coincidenza affatto scontata. E, eventualità questa meno remota, nel giorno del solstizio sull’Italia inizierà una grande ondata di caldo provocata da una nuova risalita dell’anticiclone africano, stavolta più diretto al Centro/Sud dove invece negli ultimi giorni le temperature si sono mantenute su valori decisamente piacevoli rispetto al caldo estremo delle Regioni settentrionali. La nuova ondata calda di provenienza sahariana sarà lunga e intensa, con temperature che lieviteranno in poche ore oltre i +35°C nelle principali località del mezzogiorno dando il via ad un lungo periodo torrido.

Continuerà a fare caldo anche al Nord, dove oggi abbiamo avuto +36°C a Bologna, +35°C a Firenze e Verona, +34°C a Milano, Torino, Parma, Bolzano, Aosta, Brescia e Perugia: non mancheranno forti temporali pomeridiani, ma in gran prevalenza confinati in aree alpine e prealpine, con violenti scrosci d’acqua e grandine sparsi a macchia di leopardo. Si tratterà di fenomeni distruttivi e veloci, assolutamente inutili per combattere la piaga della siccità che invece si aggraverà ulteriormente perché almeno per altri dieci giorni non si intravedono neanche a lungo termine piogge organizzate e adeguate a fronteggiare la crisi idrica.

E’ lo scenario peggiore per un’estate che si prospetta molto difficile: la concomitanza del caldo estremo e della siccità avranno inoltre enormi ricadute sulla questione energetica, perché faranno schizzare in alto i consumi per l’utilizzo dei condizionatori e limiteranno la produzione di energia dalle centrali idroelettriche la cui attività dipende proprio dalla portata dei fiumi del Nord.