Referendum: Calderoli, ‘Littizzetto? La ringrazio, almeno se ne è parlato…’**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Ci sentiamo costretti a coinvolgere il presidente della Repubblica come garante della Costituzione. Abbiamo scritto ieri una lettera al presidente”. Così Roberto Calderoli in conferenza stampa alla sede dei Radicali sul referendum del 12 giugno denunciando il silenzio dei media. “Nei talk show il referendum c’è o c’è parlarne male senza contradditorio. L’apoteosi c’è stata con il monologo della Littizzetto. Io però la devo ringraziare, anche se ha sbertucciato i referendum, perché ne ha parlato in prima serata”.