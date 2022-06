Il direttore di Roscosmos: “il settore spaziale occidentale va verso la guerra”

MeteoWeb

Secondo il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin, l’industria spaziale occidentale si muove verso la guerra. “Possiamo vedere dove davvero sta andando il mondo dello spazio occidentale. Va verso la guerra,” ha dichiarato alla tv Rossiya 24, come riporta Tass. Rogozin ha citato come esempio l’intelligence raccolta per le forze armate ucraine da aziende come Lockheed, Boeing e SpaceX, che sono connesse ad un ‘cloud’ di dati, e raccolgono informazioni visive e captate dai radar in tempo reale “per fornire l’opportunità alle forze armate ucraine di usare questi dati per individuare obiettivi, guidare i loro missili e operare sistemi lanciarazzi multipli“. Un altro esempio citato da Rogozin è quello delle costellazioni per la comunicazione come Starlink: “Incaricata dal Pentagono, SpaceX ha immediatamente portato sistemi per i clienti e li ha distribuiti a unità delle forze armate ucraine e ai battaglioni nazionalisti,” ha spiegato il direttore di Roscosmos.