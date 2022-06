Scoperti a fare sesso nel confessionale: fuggono nudi dalla chiesa

MeteoWeb

Mentre il centro storico dell’Aquila era invaso da persone in occasione della Notte Bianca, una coppia ha pensato bene di intrufolarsi nel convento di clausura di San Basilio nella notte tra 1 e 2 giugno. Per le 8 suore dell’ordine Celestino, che vivono nel monastero, è stato uno shock. Oltre ad aver forzato le porte, raggiungendo anche i piani in cui le suore dormivano, i due sono stati sorpresi a fare sesso nel confessionale. Alla vista delle suore, richiamate dai gemiti provenienti dal confessionale, i due sono fuggiti via nudi.

Spaventate, le monache di clausura hanno chiamato i Carabinieri per due volte: la prima volta intorno alle 3 per segnalare che due giovani erano saliti nel piano in cui dormivano, per poi scappare, e la seconda per segnalare i due giovani chiusi nel confessionale della chiesa nudi.

La badessa Suor Margherita ha presentato denuncia ai Carabinieri. “È stata una notte da incubo e siamo ancora terrorizzate: vedere, senza poter intervenire per il timore di reazioni, giovani che per due volte forzano la porta ed entrano nella chiesa e salgono anche nei piani del convento, oltre all’angoscia e alla paura ha generato in noi la violazione della nostra intimità di religiose di clausura”, ha detto suor Giovanna.

La superiora ha richiesto il permesso per poter installare una telecamera e un faro.