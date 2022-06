Spazio: oggi l’amministratore della NASA e il presidente ASI in collegamento con la ISS

MeteoWeb

L’amministratore della NASA Bill Nelson, il vice amministratore Pam Melroy, il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Giorgio Saccoccia e i dirigenti delle ambasciate statunitensi parleranno oggi con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il Direttore generale dell’ESA Josef Aschbacher parteciperà all’evento in modo virtuale. La telefonata Terra-Spazio andrà in onda in diretta alle 13:40, ora italiana, di venerdì 17 giugno su NASA Television, sull’app NASA, sul sito web dell’agenzia americana e su ASI TV.

L’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti e gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins parleranno con il gruppo di leader internazionali dei vantaggi della Stazione Spaziale Internazionale per la vita sulla Terra, delle ricerche che gli astronauti stanno conducendo nel laboratorio orbitante e dei piani di esplorazione umana della NASA e dell’ESA sulla Luna e su Marte.

Nelson e Melroy saranno in Italia per incontrare i vertici del governo italiano e dell’ASI in merito ai contributi bilaterali dell’Italia e dell’ESA al programma Artemis della NASA e alle missioni spaziali e di scienza della Terra.