Parigi, 1 giu. – (Adnkronos) – Daria Kasatkina è in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 25enne russa, numero 20 del mondo e del seeding, vince il derby con la connazionale e coetanea Vera Kudermetova, numero 29 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in poco più di due ore.