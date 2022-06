Ucraina: Picierno (Pd) lancia campagna social contro fake news e ‘disinformatia’

MeteoWeb

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “La propaganda putiniana è sempre più violenta e invasiva, occorrono anticorpi contro queste infiltrazioni”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, che ha lanciato sui social una campagna di informazione per smascherare le fake news che, purtroppo, stanno inquinando e annebbiando il dibattito italiano.

“Manipolare l’informazione rappresenta una componente essenziale della guerra ibrida avviata da Putin e alcuni pezzi dei nostri media e della nostra opinione pubblica sono caduti in questa trappola. In alcuni casi vi è vero e proprio dolo. Per questo occorre sviluppare anticorpi contro questa deriva, smontando quei meccanismi finalizzati a diffondere falsità. Si tratta di un’azione fondamentale per proteggere la nostra democrazia da agenti esterni e da infiltrazioni che vorrebbero distorcere la percezione dei cittadini fino a minacciare le fondamenta di un’informazione libera ma capace di difendersi dalle fake news”.

“La propaganda putiniana, infatti, agisce in modo sia sotterraneo che frontale da diversi anni. Ora il fenomeno sta esplodendo in tutta la sua pericolosità. Con questa campagna cerco di dare il mio contributo per salvaguardare un’informazione che sia trasparente, corretta e ispirata alle norme e alla deontologia del nostro Paese, che sono di livello avanzatissimo e ammirate in tutto il mondo”.