Ue: M5S, ‘ipocrisia sì a Pnrr Polonia, Von der Leyen spieghi’

MeteoWeb

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – ?In Europa vince ancora una volta la politica dei due pesi e due misure. Il via libera al piano di ripresa e resilienza della Polonia, che vale quasi 36 miliardi di euro, è figlio di una ipocrisia europea che a parole dice di difendere l?indipendenza della magistratura ma nei fatti fa esattamente al contrario”. Lo affermano Laura Ferrara e Sabrina Pignedoli, europarlamentari del Movimento 5 Stelle.

“I problemi denunciati dal Parlamento europeo e dalla Corte di Giustizia -ricordano- sono ancora tutti sul tavolo: nessun passo avanti concreto è stato fatto dal governo Morawiecki sul regime disciplinare dei giudici, il reintegro dei magistrati che avevano perso l?incarico per ragioni politiche e il rispetto della primato del diritto europeo su quello nazionale. Che messaggio diamo ai cittadini polacchi se voltiamo le spalle ai valori della giustizia? Ursula Von der Leyen ha commesso un grave errore e certamente settimana prossima durante un nuovo dibattito aggiunto alla sessione plenaria di Strasburgo dovrà dare delle spiegazioni?.