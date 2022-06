VIRGO, l’universo si fa suono: arriva il podcast originale in 9 episodi di Rai Radio3

MeteoWeb

Il 16 giugno verrà pubblicato sulla piattaforma Raiplaysound “Virgo, L’Universo si fa suono“, un podcast originale di Rai Radio3 sulla storia del rivelatore europeo di onde gravitazionali. I nove episodi, attraverso le voci di alcuni dei protagonisti, ripercorrono la straordinaria sfida un gruppo di scienziati, che, per trent’anni e tre generazioni, ha inseguito il sogno di captare le onde gravitazionali teorizzate da Albert Einstein: dalla visionaria intuizione dei due fisici Adalberto Giazotto e Alain Brillet fino al ‘primo ascolto’ delle onde gravitazionali e all’inizio di una nuova era del nostro modo di studiare l’Universo.

Fin dove arriveranno le conoscenze del genere umano potendo ascoltare l’universo a milioni di anni luce dalla Terra? Per trent’anni e per tre generazioni, un gruppo di scienziati ha inseguito il sogno di captare delle speciali onde provenienti da luoghi molto remoti del cosmo, onde teorizzate da Albert Einstein oltre un secolo fa che nessuno era ancora riuscito a intercettare.

Grazie alla visionaria intuizione di due fisici, Adalberto Giazotto e Alain Brillet, grazie al lungimirante impegno di due istituzioni scientifiche, l’italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il francese Centre National de la Recherche Scientifique, e grazie al lavoro di centinaia di scienziati di diversi paesi europei, venne costruito nelle campagne vicino a Pisa l’esperimento Virgo.

Virgo è un interferometro, una grande “antenna” con due bracci di tre chilometri distesi nella campagna pisana, in grado di captare flebili segnali, generati da violenti eventi cosmici, avvenuti a milioni e miliardi di anni luce dalla Terra: le onde gravitazionali. Guidati dall’autore, Raffaele Passerini, si entrerà in un mondo apparentemente alieno, e certamente lontano dalla nostra quotidianità: il mondo di quegli gli scienziati, che hanno ascoltato per la prima volta le onde gravitazionali, e che oggi sono i protagonisti di una rivoluzione che ha inaugurato un nuovo modo di scrutare e ascoltare l’Universo.

Questo viaggio è stato reso possibile dall’ospitalità dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina e dalla disponibilità a raccontarsi di alcuni tra i protagonisti della storia dell’esperimento, dalla sfida della costruzione fino al successo delle prime osservazioni. Attraverso le loro voci si dipanano i nove episodi che ci portano al cuore di questa eccezionale avventura scientifica, tecnologica e umana, fino a farci ascoltare quei flebili sussurri che Virgo riesce a captare dall’Universo più remoto.

Il racconto fa emergere il fascino universale della storia di uno straordinario salto della conoscenza umana e ci conduce faccia a faccia con una ricerca scientifica di frontiera, scoprendone, con uno sguardo inedito e ravvicinato, i percorsi mai lineari che ne determinano i successi o i fallimenti.

Il podcast “Virgo, l’universo si fa suono” non si pone solo l’obbiettivo, seppur importante, di fare divulgazione scientifica, ma vuole essere un tuffo, un’immersione nell’esperimento dell’interferometro.