Oggi il passaggio della cometa K2: è alla minima distanza dalla Terra, ecco come vederla

Una delle comete attive più lontane mai avvistate oggi, 14 luglio, si trova alla minima distanza dalla Terra. C/2017 K2 (PANSTARRS), chiamata in breve K2, sta finalmente diventando visibile dopo essere stata avvistata per la prima volta dal Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (PanSTARRS) nelle zone più esterne del Sistema Solare nel 2017. All'epoca, K2 era considerata la più lontana cometa attiva mai avvistata, sebbene l'anno scorso abbia perso questo primato a favore di Bernardinelli-Bernstein. K2 effettuerà il massimo avvicinamento al nostro pianeta passando a 270 milioni di km dalla Terra (oltre l'orbita di Marte). Si troverà al centro della costellazione di Ofiuco, la tredicesima costellazione dello Zodiaco, e sarà meglio non attendere troppo il sorgere della Luna, dato che la sua luminosità disturberà la già debole osservazione.