La FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) nacque ufficialmente l’11 luglio 1899, dalla volontà di una decina di persone – tra aristocratici, possidenti, imprenditori e professionisti torinesi – di impiantare nel capoluogo piemontese una fabbrica per la produzione di automobili. La società aveva un capitale di partenza di 800mila lire in 4mila azioni. Uno dei soci, Michele Lanza, decise di ritirarsi il giorno dopo la firma dell’atto notarile che sanciva la nascita della fabbrica: parte della quota azionaria a lui destinata venne acquisita da Giovanni Agnelli (futuro nonno di Gianni). La prima vettura costruita dalla FIAT fu il modello “3½ HP”, prodotta in 8 esemplari nel corso di quello stesso anno.