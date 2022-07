Perché gli adulti cambiano tono di voce quando parlano ai bambini? Lo studio

Quando cantano e parlano rivolgendosi ai bambini piccoli, gli adulti alterano le loro voci in un modo che è coerente tra le culture, secondo uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour questa settimana. I risultati suggeriscono che il modo in cui gli esseri umani parlano e cantano ai bambini può avere una funzione comune ed evoluta. Le prove di molte specie animali mostrano che le vocalizzazioni hanno spesso una funzione chiara, come i richiami di allarme che allertano gli altri sui predatori vicini. Precedenti ricerche sugli esseri umani hanno dimostrato che sia le ninne nanne che il modo in cui i genitori parlano ai bambini hanno un effetto calmante sui neonati. Ciò suggerisce che queste vocalizzazioni possono anche avere una funzione comune, ma l'evidenza interculturale per questo è limitata.