Allerta Caldo: oggi bollino rosso in 13 città, da domani in calo

Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città, per oggi prevede bollino rosso per le ondate di calore in 13 città del Centro Italia e della Sicilia, che scenderanno a 11 domani e a 9 nella giovedì. Le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta, oggi sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domani caleranno a 11 e saranno: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Infine, giovedì massimo livello di allerta per Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma. Il bollino resterà quindi rosso per 3 giorni di seguito a Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma.

Click qui per tutti i dettagli sulle singole città oggetto di monitoraggio .