Allerta Caldo: domani e sabato bollino rosso in 16 città

Caldo intenso nei prossimi giorni in Italia: secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oggi sono 14 le città da bollino rosso (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), mentre domani e sabato si aggiungeranno Trieste e Verona. Bollino arancione (livello di allerta 2) oggi a Trieste e a Verona, domani a Civitavecchia, Pescara e Venezia. Sabato bollino arancione per Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia.

