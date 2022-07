Allerta Meteo Emilia Romagna: criticità gialla per temporali

Dalla mezzanotte del 26 luglio a quella del giorno successivo è stata disposta l'allerta gialla per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Ravenna. In base a quanto comunicato, per domani, correnti occidentali più fresche e instabili dovrebbero favorire lo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali, nelle prime ore della giornata e, in seguito, possibili su tutta la regione.