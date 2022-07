Allerta Meteo Piemonte per grandinate e forte vento

Temporali anche violenti con grandinate e raffiche di vento sono attese tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi sul Piemonte a cominciare dalle pianure a nord del Po. Per questo l'Arpa regionale emesso da oggi pomeriggio allerta gialla per precipitazioni localizzate intense su tutta la regione, ad esclusione delle zone del Piemonte sud-orientale, dove i fenomeni saranno meno intensi. Non di escludono nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense possibili locali allagamenti, grandine, caduta alberi, fulminazioni e isolate frane superficiali, in particolare su nord Piemonte.Nel corso della notte e' prevista una progressiva attenuazione dei fenomeni.