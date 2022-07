Allerta Meteo Protezione Civile: piogge e temporali al Nord, criticità previste per quattro regioni

Infiltrazioni di aria più fredda ed umida in quota, provenienti dall’Atlantico, determineranno oggi e domani una moderata instabilità, in particolare durante le ore pomeridiane e serali sulle nostre regioni settentrionali, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Effetti al suolo previsti per il 29 luglio

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 29 luglio, all’Emilia-Romagna e, successivamente, al Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, venerdì 29 luglio, allerta gialla sull’intero territorio di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.