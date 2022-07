Allerta Meteo Umbria: 48 ore di tregua dal grande caldo

Il grande caldo in Umbria dovrebbe concedere 48 ore di tregua a partire da martedi' 26, almeno nelle zone appenniniche della regione dove sono attesi rovesci o temporali. Al punto che l'Umbria, per il possibile maltempo, e' inserita tra le nove regioni italiane con allerta gialla diramata dalla Protezione civile nazionale. Secondo le previsioni Meteo del Centro funzionale regionale, a partire da martedi' pomeriggio le piogge interesseranno in particolare la zona settentrionale dell'Umbria, per poi scendere lungo la dorsale montuosa fino ad arrivare sui monti Sibillini.