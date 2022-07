Allerta Meteo Veneto: instabilità e rovesci, vento forte dal pomeriggio

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si prevede, tra il pomeriggio e la serata odierni, una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, in estensione dalle zone montane alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento). Si segnala la possibilità, in pianura e Pedemontana, di raffiche forti o localmente molto forti anche in zone non interessate direttamente dai temporali dalle ore 16:00 di oggi alle ore 00:00 di domani, venerdì 8 luglio.