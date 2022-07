Torna alla luce l'antica agorà di Selinunte: dagli scavi emergono amuleti e gioielli | FOTO

Amuleti, una sirena in avorio, uno stampo in pietra usato per fondere uno scettro in bronzo, l'agorà di quasi 33mila metri, la più grande del mondo antico, che torna a mostrare i suoi confini, i resti sull'acropoli di quello che sembra essere stato il luogo sacro dei primi coloni greci: sono le scoperte della campagna di scavi a Selinunte guidata dall'archeologo Clemente Marconi e che vede insieme l'Institute of Fine Arts della New York University e l'Università degli Studi di Milano con l'Istituto Archeologico Germanico.

Scavando in profondità intorno ad un terzo tempio, "R", costruito nel VI secolo a.C. e poi forse riedificato dopo il 409 a.C. quando i Cartaginesi occuparono e distrussero la città, gli archeologi hanno identificato le mura di un recinto rituale risalente al 610 a.C. Dentro il tempio R è stato anche individuata la parte mancante di una matrice in pietra (la prima era stata trovata dieci anni fa a breve distanza) servita per la fusione di un oggetto in bronzo, forse uno scettro. Dallo stesso edificio, ha spiegato Marconi, arrivano anche un amuleto in forma di falco, immagine del dio del cielo Horo realizzata in blu egizio, che arriva dall'Egitto della fine del VII secolo a.C., e una statuina in miniatura raffinatissima di una sirena in avorio, ritrovata in frammenti nel 2017 e ricostruita in questi mesi in laboratorio.