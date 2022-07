Biden: “clima minaccia esistenziale, dobbiamo agire”

"Il cambiamento climatico e' un pericolo chiaro e reale". E’ quanto dichiarato da Joe Biden, che ha messo l’accento sul fatto che i danni causati dal cambiamento climatico siano già ingenti. "Dobbiamo agire. Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale", osserva Biden, criticando il Congresso per "non agire come dovrebbe su questo fronte".

Biden descrive il cambiamento climatico come "un'emergenza" ma non si spinge a proclamare formalmente un'emergenza sul clima come chiesto dai democratici. Una dichiarazione del genere consentirebbe al presidente americano una maggiore flessibilità e una maggiore autorita' per sopperire all'impasse in Senato della sua agenda verde.

Da Brayton Point, Biden annuncia quindi alcune iniziative per affrontare il caldo estremo causato dal cambiamento climatico e per rafforzare l'eolico offshore. "Quando penso al cambiamento climatico penso ai posti di lavoro" che possono essere creati con le misure per proteggere l'ambiente, aggiunge il presidente USA.