Rimangono bloccati in ascensore nell'Aretino, salvati con spiraglio d'aria

Quattro ragazzi sono stati soccorsi ieri nella biblioteca di Monte San Savino ( Arezzo ): i giovani sono rimasti bloccati nell'ascensore e la polizia municipale, in attesa dei vigili del fuoco, è intervenuta aprendo uno spiraglio per farli respirare, in quanto stava mancando l'aria. Il caldo e il vano ristretto dove sono rimasti bloccati hanno causato ai giovani problemi di respirazione e malesseri.

Gli agenti si sono adoperati aprendo un piccolo spiraglio per far passare aria, forzando la porta con la paletta d'ordinanza, creando una minima ventilazione. In seguito sono riusciti anche a far passare un po' di acqua. Arrivati i vigili del fuoco del comando di Arezzo, i ragazzi sono stati liberati.