Caldo, Arpa: con ondate calore a Torino 131 morti in più

Maggio con +2 gradi di media, giugno a +2,6, una lunga serie di giorni con condizioni climatiche da "disagio fisico" e "notti tropicali". Dalla prima ondata di calore, il 9 maggio, a fine giugno a Torino si sono avuti 1.332 morti, di cui 1.200 over 65, contro una media di 1.069 in quella fascia di età. Quindi 131 decessi in più che potrebbero essere attribuiti alla combinazione tra alte temperature ed elevato tasso di umidità. E' quanto si legge nel rapporto "Gli effetti sulla mortalità delle ondate di calore" pubblicato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte.