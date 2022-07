Caldo record nel Regno Unito: allarme incendi a Londra, tante case distrutte

I Vigili del Fuoco di Londra hanno affermato che stanno affrontando 10 incendi separati in tutta la capitale in questo momento. Il servizio ha dichiarato un "incidente grave" in risposta all'alto numero di roghi nella capitale. Numerose le case gravemente danneggiate dalle fiamme nel villaggio di Wennington alla periferia orientale di Londra, come riporta Sky News. Un centinaio di Vigili del Fuoco impegnati nel tentativo di domare le fiamme con 15 autopompe. L'incendio sembra essere iniziato su un prato vicino a un complesso residenziale, per poi estendersi agli annessi e alle case. La causa dell'incendio non è nota. Alle persone nelle vicinanze viene detto di chiudere porte e finestre e di prestare particolare attenzione.