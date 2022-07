Previsioni Meteo Sardegna: attesi fino a +40°C nelle zone interne

In arrivo in Sardegna una fase di gran caldo, con temperature che, nelle zone interne del quadrante centro occidentale dell'Isola, potranno raggiungere punte di +40°C. Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, la situazione durerà almeno 4-5 giorni: "L'estensione dell'anticiclone africano, continuerà a garantire condizioni stabili in tutta Italia e anche in Sardegna con giornate caratterizzate da temperature elevate e scarsa ventilazione, a regime di brezza, che favoriranno l'accumulo di umidità nelle zone interne," hanno spiegato gli esperti.