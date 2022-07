Carburanti, nuovi ribassi

Continuano i saliscendi delle quotazioni internazionali del gasolio, oggi in deciso calo. Barile ancora in ripresa a 106 dollari. Scendono i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Stessa mossa per Q8. IP ha ridotto di due cent/litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent quelli del gasolio. Per Tamoil rispettivamente -3 e -1 cent/litro.