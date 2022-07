Grandi carnivori come tigri, lupi e aquile a rischio estinzione

Sono necessarie leggi nazionali e internazionali efficaci per invertire il declino delle popolazioni di grandi carnivori - come tigri, lupi e aquile - e ridurre il loro rischio di estinzione, riporta un articolo pubblicato su Scientific Reports. Gli autori scoprono che delle 362 specie di carnivore valutate, solo 12 specie (per lo più mammiferi marini) hanno mostrato un reale miglioramento del rischio di estinzione. I carnivori protetti dalla legislazione internazionale avevano 6,8 volte più probabilità di mostrare un rischio di estinzione ridotto, mentre quelli con piani di caccia controllati avevano tre volte più probabilità di essere a minor rischio di estinzione.

I grandi carnivori svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi, ma tratti comuni come la necessità di vivere in vaste aree, i bassi tassi di riproduzione e l'alto potenziale di conflitto con gli esseri umani, rendono la conservazione dei grandi carnivori particolarmente impegnativa.

Adrian Stier, Kurt Ingeman e colleghi hanno identificato 362 specie di carnivori da sei diversi gruppi di taxon principali (squali e razze, pesci ossei, anfibi e rettili, uccelli, mammiferi terrestri e mammiferi marini) utilizzando i database esistenti. Le specie in questo elenco includevano leopardo, tonno pinna gialla, aquila delle steppe e gaviale, tra gli altri. Gli autori hanno compilato i dati sulle tendenze della popolazione e sul loro stato di rischio di estinzione dal database dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) nel 2019 e riferiscono che 137 (37,8%) delle specie di grandi carnivori erano considerate minacciate (classificate come vulnerabili, in via di estinzione, o in pericolo critico). I mammiferi marini avevano la percentuale più bassa di specie minacciate (26,5%), mentre il 60,9% delle razze e degli squali inclusi era minacciato.

Gli autori hanno quindi valutato il recupero della popolazione di grandi carnivori, basandosi sul fatto che l'IUCN abbia indicato una tendenza all'aumento della popolazione e se il loro stato IUCN fosse migliorato da quando sono stati valutati per la prima volta. 39 specie (10,7%) hanno mostrato un recupero per uno o entrambi i fattori, sebbene questi miglioramenti si siano concentrati tra i mammiferi marini come le megattere (Megaptera novaeangliae) e i leoni marini di Steller (Eumetopias jubatus). Tra i mammiferi terrestri, solo la lince iberica (Lynx pardinus) ha soddisfatto entrambi i criteri di recupero. Infine, gli autori hanno confrontato i modelli di azioni di conservazione mirate, come la protezione dell'habitat e le restrizioni alla caccia, con il fatto che la popolazione della specie mostrasse segni di ripresa. La legislazione nazionale e internazionale e l'identificazione dei siti di conservazione sono state associate a un ridotto rischio di estinzione nelle specie carnivore e gli autori suggeriscono che questi risultati forniscono un barlume di speranza che il declino della popolazione di grandi carnivori possa essere invertito.