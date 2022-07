A trovare il giovane sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cremona, allertati dalla coppia. Il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di denaro rubata poco prima alla donna e del coltello da cucina usato per ferire l'uomo. Le indagini condotte dai militari hanno inoltre consentito di attribuire al 31enne altri due episodi delittuosi, avvenuti entrambi il giorno prima, tra cui un furto di 20 litri di gasolio da un mezzo agricolo e una rapina in un bar di Soresina. Per lui sono scattate le manette.