Nel giorno che segna una svolta per l’astronomia, con le prime immagine del telescopio spaziale James Webb , un’importante missione viene definitivamente fermata. Dopo la sospensione dei mesi scorsi, è stata decisa la fine della cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Roscomos, l’agenzia spaziale russa, per quanto riguarda la missione Exomars su Marte. La decisione dell’ESA è stata resa nota sui social dal suo direttore generale Josef Aschbacher. "Il Consiglio mi ha incaricato di porre ufficialmente fine alla cooperazione attualmente sospesa con Roscosmos sulla missione ExoMars Rover and Surface Platform", ha scritto Aschbacher, riconoscendo che "le circostanze che hanno portato alla sospensione della cooperazione con Roscosmos - la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni - continuano a prevalere".