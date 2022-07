Incendi Friuli Venezia Giulia: forte impegno dei Vigili Fuoco, ma il Carso brucia ancora

Non è bastato l'incessante lavoro dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale Regionale e dei volontari AIB (Antincendio Boschivo) della protezione civile: l'incendio che dalla scorsa notte sta bruciando il Carso goriziano non è ancora stato completamente domato. I Vigili del fuoco hanno aumentato gli operatori sul campo che al momento sono 85 con una ventina di mezzi; oltre al personale dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone stanno raggiungendo il Carso goriziano moduli AIB delle colonne mobili regionali DEL Veneto (Treviso e Belluno) e dell'Emilia Romagna (Ferrara).

Per via del fuoco che si avvicina sempre di più alle abitazioni le frazioni di Devetaki, San Michele del Carso, San Martino del Carso, Visentini, Gabria e Marcottini sono state evacuate o sono in preallerta per l'evacuazione. Sul posto sono presenti anche 50 Vigili del fuoco sloveni, mentre dal cielo stanno operando due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, un elicottero dell'Esercito italiano e diversi elicotteri regionali. Sul luogo dell'incendio è stato inviato anche il nucleo regionale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Trieste pronto all'eventuale messa in sicurezza e bonifica dei bomboloni di Gpl che potrebbero essere minacciati dalle fiamme.