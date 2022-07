Incendi in Grecia: il vento alimenta le fiamme a Nord di Atene, situazione critica ai piedi del monte Pentelicus

Dispiegati ulteriori mezzi aerei per spegnere un incendio che divampa ai piedi del monte Pentelicus , a Nord di Atene , minacciando diverse abitazioni. "A causa dell'intensità e della velocità dei venti, il fuoco ha costantemente cambiato direzione durante la notte, rendendo difficile la nostra lotta per estinguerlo", ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco.

Dall'alba sono stati mobilitati circa 485 vigili del fuoco, 120 veicoli, 3 aerei e 4 elicotteri per cercare di controllare le fiamme che si sono estese durante la notte nei pressi di sobborghi settentrionali di Atene densamente popolati, come Gerakas, dove vivono circa 29mila persone. Diverse case sono state distrutte ma al momento non si hanno notizie di feriti.