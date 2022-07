Incendi in Repubblica Ceca e Germania: riprende vigore il rogo nella Svizzera Boema, fiamme sotto controllo nel distretto di Elbe-Elster

Ieri sembrava essere sotto controllo, ma oggi ha ripreso vigore l'incendio che da domenica divampa in una zona di confine tra Repubblica Ceca e Germania, che minaccia di distruggere una zona naturale, meta turistica molto apprezzata: la Svizzera Boema. Centinaia di vigili del fuoco su entrambi i lati del confine sono al lavoro, con l'aiuto di rinforzi giunti dalle vicine Polonia e Slovacchia. Otto elicotteri antincendio stanno operando per domare le fiamme nella regione collinare e rocciosa. In fiamme ancora circa 250 ettari di foresta. "È tutto molto teso. Non si può in alcun modo parlare di un allentamento dell'incendio, ma i vigili del fuoco hanno raggiunto i limiti delle loro capacità", ha affermato il Ministro dell'Interno della Sassonia, Armin Schuster.