Europa assediata da caldo e incendi: migliaia di ettari ridotti in cenere, evacuazioni in Spagna, Portogallo, Francia e Grecia

Allerta caldo nel Regno Unito

Migliaia di persone sono a rischio nel Regno Unito a causa dell'ondata di caldo in intensificazione. Il Paese, che sta per toccare i +40°C, ha proclamato un livello di allerta 4: per l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) tale indice equivale al rischio che "malattie e morte possano verificarsi anche tra le persone in forma e in salute, e non solo nei gruppi ad alto rischio". Secondo quanto riportato dal Guardian, il timore è che le persone che vivono da sole ai piani superiori degli edifici possano essere più in pericolo, così come accadde a Parigi nel 2003.