Incendio divampa sul Carso: situazione sotto controllo nel Triestino, preoccupazione per il fronte in Slovenia

Il vasto incendio sviluppatosi sul Carso sembra finalmente sotto controllo sul versante triestino, con ancora decine di vigili del fuoco e 3 elicotteri sul posto. Criticità però si registrano pochi km più a Est, oltreconfine, in Slovenia. Ieri sono state evacuate centinaia di persone, molte hanno trovato rifugio in un centro di raccolta appositamente allestito. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi focolai. Sul posto stanno operando 11 elicotteri.