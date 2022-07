Maltempo Lombardia: temporali a partire dalla notte

"Nelle ore serali (ore 18-19 su Mantovano, 21-22 linea dell’Adda, 24 linea del Ticino) ventilazione orientale nei bassi strati farà ingresso in pianura padana, ammassando viepiù verso il Piemonte masse d’aria umide e instabili. Un simile processo è tipicamente favorevole all’innesco di temporali in Lombardia, giacché la Val Padana è una sorta di catino chiuso a ponente: pompare aria da est significa generare un eccesso locale di massa, esaltandone l’espansione verticale. In quota abbiamo ampia disponibilità di aria secca e relativamente più fresca, sotto un debole reflusso di correnti occidentali. In questi casi il rientro orientale nei bassi strati, appena trova il modo di sollevarsi a sufficienza di altitudine, viene tipicamente “agganciato” dal flusso contrario in quota da ovest, generando torri temporalesche quasi-stazionarie, secondo un equilibrio dinamico dove la forza dell’est ai bassi livelli è bilanciata dalla spinta zonale verso ovest. Tipicamente il primo scalino orografico al flusso orientale (la pianura è tale solo ai nostri occhi, in realtà è un insieme di dolci vallate) è quello del corso dell’Adda, dunque è proprio lì attorno che va solitamente a nascere la convezione più significativa, che è la prima a strutturarsi in sede padana. Normalmente i primi inneschi sono quelli agganciati alle pedemontane BG-BS, i quali a loro volta stimolano ventilazione meridionale che poi di confluenza propaga via via la convezione in senso meridiano. È in questa fase che si possono avere cumulate estremamente abbondanti in pochissimo tempo. Nel corso della notte la tensione da est diviene via via più decisa, guadagnando spazio verso la Brianza, Varesotto, Milanese e quindi declinando verso il Piemonte. In questa seconda fase i temporali, seppur con intensità e stazionarietà minori, vanno più o meno a distendersi lungo le alte pianure e pedemontane a nord dell’autostrada A4, ma rappresentano un rischio relativamente più contenuto proprio perché sono un po' più mobili", concludono gli esperti.