A Milano è arrivata la pioggia tanto attesa, che darà una tregua dal caldo record degli ultimi giorni. Al momento non risultano danni particolari e gravi disagi, solo qualche albero caduto a causa del vento forte, come quello che in via San Gimignano ha interrotto la linea in superficie dell'Atm. Sul posto la Protezione civile, che oggi aveva diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario). Resta attivo almeno fino a domani il Centro operativo comunale (COC).