Maltempo Molise: dopo il caldo arrivano grandine e temporale | VIDEO

Un violento temporale con grandine e forti raffiche di vento si è abbattuto su Termoli e sul litorale molisano. L'ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione all'improvviso nel pomeriggio, intorno alle 16.30, con una grandinata durata qualche minuto seguita da pioggia torrenziale. Le precipitazioni hanno seguito una giornata molto calda con temperature da "bollino rosso". In mattinata diversi gli incendi di vegetazione spontanea tra Termoli, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso, che hanno impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco di Termoli, Santacroce di Magliano e Campobasso. Nel pomeriggio sulla città adriatica è poi arrivata l'improvvisa ondata di maltempo che, quantomeno, ha mitigato le temperature.

A Termoli lungomare Colombo sott'acqua Termoli

Sono bastati 15 minuti di tempesta, nell'ambito dei fenomeni meteorologici che erano stati annunciati oggi anche sull'Adriatico, per innescare danni a catena a Termoli, la città del Molise più colpita dai violenti temporali pomeridiani. La pioggia scrosciante, in alcuni momenti mista a grandine, accompagnata da forti raffiche di vento, ha allagato il lungomare Cristoforo Colombo che costeggia i lidi sulla spiaggia nord della cittadina molisana. L'acqua ha raggiunto in alcuni punti il mezzo metro, trascinando scooter e bici elettriche parcheggiati. Il vento ha divelto pali della cartellonistica e spezzato alberi: le squadre del 115 del comando provinciale di Campobasso e del distaccamento di Termoli sono impegnate in decine di interventi per allagamenti in scantinati e garage e rami pericolanti.