Maltempo Piemonte: danni e alberi caduti ad Acqui Terme

Un intenso temporale, alimentato e reso ancora più violento da forti raffiche di vento, si è abbattuto sull'Acquese, in particolare in centro. Caduti alcuni alberi, uno di grandi dimensioni sulla Provinciale 30, verso Terzo, rimosso, e un secondo più piccolo davanti all'ospedale 'Monsignor Galliano' in via Fatebenefratelli. Danni al Centro Sportivo Asd La Sorgente in via Po, con vetri dei locali rotti, parte della copertura telonata del tetto strappata con violenza. "Un disastro, una tromba d'aria in pochi istanti che ha distrutto tutto - fa sapere Giovanni, dell'Enigma Cafè di Stradale Savona, poco lontano, mentre sta già riparando i danni -. Cerchiamo di recuperare il recuperabile. Ne avrò, se va bene, per oltre 20mila euro, di cui 10mila solo per i gazebo completamente crollati". Spostate le auto parcheggiate sotto, senza feriti. Intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri.