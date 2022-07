Maltempo Trentino Alto Adige, danni e disagi: si abbassano le temperature

In serata una perturbazione ha attraversato l'Alto Adige, causando numerosi interventi dei vigili del fuoco. Durante un forte temporale un albero secolare è caduto su una macchina parcheggiata a Lagundo. Al lago di Caldaro i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una ragazza, rimasta sorpresa dal temporale durante un'escursione con il sup. La strada della val Senales è interrotta a Maso Corto per una frana. Secondo i vigli del fuoco, la strada dovrebbe comunque riaprire ancora questa notte. La statale della val Venosta resterà invece chiusa probabilmente fino a domani pomeriggio.