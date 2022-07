Maltempo Valtellina: frane e strade chiuse

Un forte temporale ha fatto scivolare a valle una grande quantita' di detriti che ha invaso la galleria del Gallo, a Livigno (Sondrio), ostruendola e interrompendo quindi la viabilita'. I Vigili del fuoco volontari della localita' con i colleghi permanenti del distaccamento di Valdisotto hanno portato in salvo coi canotti un gruppo di ciclisti che non riusciva a ritornare nel paese turistico dell'Alta Valtellina. I danni maggiori, oltre a quelli provocati alla strada, saranno per i lavoratori frontalieri costretti a utilizzare percorsi piu' lunghi per raggiungere la Svizzera dove lavorano, per la chiusura del tunnel del Gallo. Un'altra frana, dovuta all'ondata di Maltempo delle ultime 24 ore in Alta Lombardia, e' stata segnalata dal territorio comunale di Val Masino per il crollo di uno sperone roccioso di un monte nella frazione di San Martino. E' accaduto nella notte e i residenti e turisti sono stati svegliati da un forte boato, dovuto proprio al grosso smottamento avvenuto in una zona molto frequentata dagli escursionisti. Non si registrano danni a case o infrastrutture. Chiusi i sentieri dell'area.